Ilgiorno.it - Pianteda, scontro tra auto al Trivio di Fuentes: due feriti in ospedale

(Sondrio), 2 marzo 2025 - Traffico in tilt aldia causa dellotra duesulle quali viaggiavano quattro persone. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Morbegno e il personale di Areu che ha soccorsomobilisti e passeggeri, per fortuna solo due di loro hanno avuto bisogno delle cure mediche e sono stati trasportati in ambulanza all'Manzoni di Lecco, con traumi di lieve entità. A regolare il traffico, particolarmente intenso per gli spostamenti verso la Valtellina e l'Alto Lago, gli agenti della polizia stradale di Mese ai toccherà anche determinare le cause dello