Sbircialanotizia.it - Piano di Pace per l’Ucraina: Iniziativa congiunta tra Starmer e Macron

Leggi su Sbircialanotizia.it

Londra – Il premier britannico Keir, in collaborazione con il presidente francese Emmanuel, ha annunciato l’avvio di un ambiziosoper promuovere unaduratura in Ucraina. Questo progetto, frutto di un incontro a Londra presso Lancaster House, mira a coinvolgere gli Stati Uniti, con una presentazione ufficiale a Donald Trump in programma . L'articolodipertraè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.