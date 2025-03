Ilrestodelcarlino.it - Petrocelli al governo: "Più risorse per la ricerca e uno studentato"

Occorronoper la, ma anche uno. Tanti i punti di forza, ma ha anche qualche punto debole l’Università di San Marino. E non lo ha nascosto il rettore dell’ateneo Corradodurante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2024-25. Daun riepilogo delle principali iniziative realizzate nell’ultimo anno, fra le quali, sul fronte del Design, "il progetto del padiglione di San Marino all’Expo di Osaka – ricorda – e un master in Sustainable Cities con il Norman Foster Institute". Il Centro universitario di formazione sulla sicurezza "ha prodotto 160 eventi, più di 9mila i corsisti coinvolti, 300 figure tra formatori e relatori, 92 corsi di cui 52 internazionali. Per quanto riguarda il dottorato diin Scienze storiche, tra fine 2023 e ottobre 2024 i podcast delle lezioni, curati dall’emittente Usmaradio, hanno registrato oltre 56mila download".