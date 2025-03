Dayitalianews.com - Pestato a sangue e lasciato agonizzante in strada: soccorso da un passante. E’ grave al Goretti

Un episodio di violenza estrema ha scosso la periferia di Latina nella giornata di sabato 1° marzo. Un uomo di circa 40 anni, di nazionalità indiana, è stato trovato in condizioni critiche dopo essere stato selvaggiamente picchiato ein.A fare la scoperta è stato un agricoltore della zona, che mentre percorreva unasecondaria con il suo furgone ha notato il corpo del ferito, incapace di muoversi e con evidenti segni di percosse. Senza perdere tempo, il lavoratore ha deciso di trasportarlo direttamente all’ospedale Santa Maria, temendo che un ulteriore ritardo potesse rivelarsi fatale.Durante il tragitto, le condizioni dell’uomo sono peggiorate, fino a fargli perdere conoscenza, lasciando presagire il peggio. Una volta giunto in pronto, è stato immediatamente preso in cura dai medici, che hanno stabilizzato la situazione e avviato gli accertamenti sanitari necessari.