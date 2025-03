Liberoquotidiano.it - Pescara, mangiano sushi? 60 ricoverati: uno choc, cosa servivano al ristorante

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sarà anche conveniente la formula “all you can eat” proposta spesso dai ristoranti etnici, dove paghi una quota fissa di 20/25 euro e mangi finché vuoi. Ma per una sessantina di persone che giorni fa, alla spicciolata, hanno varcato la soglia di unnel centro diper una cena a base di, spaghetti di riso e gamberoni, si è trattato solo di una terribile esperienza da dimenticare. Quasi tutti all'improvviso hanno iniziato a sentirsi male, malissimo. Vomito, diarrea, crampi allo stomaco e anche febbre, i sintomi accusati e per i quali, almeno una dozzina di loro, sono dovuti ricorrere alle cure dei medici del Pronto soccorso. Non solo: medici ospedalieri, medici di base e guardie mediche, sono stati mobilitati per un paio di giorni per via dei sintomi accusati dai commensali “reduci” dallo stesso