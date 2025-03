Sport.quotidiano.net - Perugia, le scelte di Cangelosi. Bartolomei-Joselito: a chi tocca?

Domani, sotto i riflettori, va in scena una partita, quella trae Ascoli, che ha sempre avuto un suo fascino. Peccato che oggi si debbano sfidare due squadre in uno stato poco brillante. Tra le due è il Grifo a stare peggio e a dover conquistare i punti per evitare di essere ulteriormente risucchiato nella zona calda.è al lavoro per dare un’anima a questo Grifo. Il tecnico biancorosso risolve buona parte dei problemi del gruppo con il rientro in blocco dei difensori. Una notizia importante che riesce anche a far dimenticare un’assenza come quella di Seghetti. Già, perché per l’attaccante biancorosso non sarà neppure la prossima la partita della rinascita. Il giocatore è rimasto ai box, non sembra che il suo problema sia importante, ma lo staff biancorosso ha scelto per lo stop precauzionale.