Perché la mossa del Doge di licenziare di massa dipendenti federali non è stata geniale e ha messo a rischio la sicurezza nucleare negli USA

Leggi su Open.online

Tra i tanti licenziamenti didel, il Dipartimento dell’Efficienza Governativa della nuova amministrazione Trump, colpisce quello degli addetti della manutenzione delle armi nucleari americane. Lo riporta il Washington Post, con il Dipartimento dell’Energia che riconosce come quelle persone non avrebbero mai dovuto essere licenziate. E infatti quasi tutti isono stati riassunti con un imbarazzante dietrofront. Idella National Nuclear Security Administration, spiega la te, sono gli amministratori di un sistema che mantiene 5.000 testate nucleari pronte e sicure. Si assicurano che le radiazioni non fuoriescano, che le armi non esplodano per errore e che il plutonio non finisca nelle mani sbagliate. Nonostante queste delicate mansioni il 14 febbraio Trump ha optato per il licenziamento del 17 per cento del personale della National Nuclear Security Administration, nonostante le obiezioni degli alti funzionari.