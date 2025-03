Cultweb.it - Perché la cucina coreana è così salutare? I suoi tre ingredienti chiave

Laè considerata una delle più salutari al mondo grazie alla combinazione difreschi, metodi di cottura leggeri e un equilibrio nutrizionale ottimale. Tra gli elementi che rendono questa gastronomia particolarmente benefica spiccano tre: il kimchi, la soia fermentata e le alghe. Questi alimenti non solo caratterizzano il sapore unico dei piatti coreani, ma offrono anche numerosi vantaggi per la salute.Il kimchi, un contorno fermentato a base di cavolo napa e ravanelli conditi con aglio, peperoncino e altri aromi, è ricco di probiotici naturali che favoriscono l’equilibrio della flora intestinale. Grazie al processo di fermentazione, il kimchi è una fonte eccellente di vitamine A, B e C, oltre a contenere composti con proprietà antinfiammatorie e antibatteriche.