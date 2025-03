Lettera43.it - Perché Israele ha sospeso l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza

Leggi su Lettera43.it

Durante una riunione notturna tra sabato 1 e domenica 2 marzo 2025,ha deciso di sospenderedinella Striscia die ha chiuso i valichi di accesso. Il provvedimento è giunto dopo che Hamas ha rifiutato di estendere la prima fase della tregua al periodo del Ramadan (che terminerà a fine marzo) e della Pasqua ebraica (che si celebrerà a metà aprile). La proposta, che prevedeva anche che Hamas avrebbe dovuto rilasciare metà degli ostaggi, era stata fatta dall’inviato statunitense Steve Witkoff in attesa che venisse raggiunto un accordo sulla seconda fase del cessate il fuoco. La prima fase scadeva infatti sabato 1 marzo e non era chiaro cosa sarebbe accaduto in seguito. Il gruppo terroristico ha però ha respinto il piano Witkoff«accettarlo avrebbe significato consegnare metà degli ostaggi senza alcuna promessa che ciò porterebbe alla fine della guerra o a un cessate il fuoco permanente».