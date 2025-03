Cultweb.it - Perché in Islanda non ci sono zanzare? Il mistero dietro questo strano fenomeno

L’è uno dei pochi luoghi al mondo in cui non esistono. Un’anomalia che da tempo affascina scienziati e viaggiatori. Mentre paesi con climi simili, come Norvegia e Svezia, ospitano numerose specie di, inquesti insetticompletamente assenti.La spiegazione dirisiede nelle particolari condizioni climatiche del paese. Lenecessitano di acqua stagnante per deporre le uova e completare il loro ciclo vitale. In, tuttavia, le frequenti variazioni di temperatura ostacolanoprocesso. Durante l’estate, la temperatura può aumentare rapidamente, provocando l’essiccazione di pozze e laghi temporanei. In inverno, invece, il gelo impedisce alle larve di svilupparsi.continuo alternarsi di gelo e disgelo interrompe il normale ciclo di vita delle, impedendone la proliferazione.