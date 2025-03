Fanpage.it - Perché Elon Musk ha chiamato il suo ultimo figlio Seldon Lycurgus: è una vecchia ossessione

Shivon Zilis ha annunciato su X di avere avuto un altroda. La relazione tra i due non è chiarissima. Shivon Zilis lavora come manager a Neuralink ed è legata ada un rapporto di lavoro e amiciiza. Quando ha scelto di diventare madre,si è offerto come donatore.