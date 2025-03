Lanazione.it - Per tre grandi del passato. Nuove intitolazioni in vista

Pisa dedica spazi verdi a tre personaggi di gande spessore culturale: Cornelia Fabri prima laureata in Matematica ad Unipi nel 1891, Maria Grazia Mariani (conosciuta come Graziella Berti) grande storica dell’arte medievale, e Flaminio Fanesi ideatore delle Grafiche Zanini. A quest’ultimo verrà dedicata un’area a verde nei pressi delle mura di via Bonanno. Alla straordinaria matematica, sarà dedicata un transito pedonale tra via delle Maioliche e via Santa Marta e a Mariani verrà intitolato il parco di Via Napoli. Mariani si trasferì definitivamente a Pisa dopo gli studi universitari presso la locale Facoltà di Chimica. Se negli anni giovanili, dopo la laurea, Graziella si è dedicata essenzialmente alla ricerca chimica per l’industria farmaceutica lavorando presso aziende pisane, ben presto la sua curiosità intellettuale, unita all’amore per la città che l’aveva accolta, l’hanno spinta ad interessarsi alla sua storia e al ricco patrimonio culturale e artistico presente ancora in numerosi luoghi dello spazio urbano e del suo ampio territorio, fino alla Sardegna e alla Corsica, isole che conservano ricchissime testimonianze dell’influsso architettonico e decorativo pisano nelle loro chiese romaniche ornate di bacini ceramici.