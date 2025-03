Formiche.net - Per l’Europa è il momento di reagire. L’opinione di Elisabetta Trenta

È passato poco più di un mese dall’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti e sembra che sia passato un uragano su un tavolo piano di carte e le abbia già rimescolate tutte. Mi è venuta spesso in mente quella scena di Tutti a casa, film di Alberto Sordi, quando all’improvviso i tedeschi cominciano a sparare sugli italiani e un maresciallo stupito chiama il comandante e chiede “Ma cosa è successo? I tedeschi si sono alleati con gli americani?”.La storia a volte cambia molto velocemente ed altrettanto velocemente dovremmo essere in grado di comprenderla e di rispondere, anche quando ciò che vediamo ci sembra quasi impossibile da credere. È il mondo della complessità nel quale siamo immersi, ma al quale non ci siamo ancora abituati e che non sappiamo affrontare.Il presidente Trump, dopo aver scioccato il mondo con la proposta di acquisto della Groenlandia, aver suggerito l’annessione di Canada e Panama, aver mostrato al mondo in un video (irrispettoso della morte di tanti palestinesi) come sarebbe Gaza se passasse in mano a lui, e aver chiesto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di ripagare l’impegno americano con le terre rare, insieme al vicepresidente JD Vance, ha bullizzato lo stesso presidente ucraino, praticamente in mondovisione, con una violenza verbale che straccia in mille pezzi ogni briciolo di diplomazia.