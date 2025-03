Sport.quotidiano.net - Per lanciare il finale di campionato. Ascoli, obiettivo vincere a Perugia

L’prova ail propriodi stagione con l’di raccogliere quanti più punti possibili in questi dieci ultimi appuntamenti che divideranno dall’epilogo del. Il primo step da compiere sarà centrare l’obbligato ritorno alla vittoria portando via i tre punti in casa del. Il posticipo che andrà in scena domani sera al Curi (avvio alle 20.30 con diretta tv su Rai Sport) metterà sul piatto degli uomini di Cudini la possibilità di produrre una scossa positiva dopo il brutto e amaro scivolone in casa di una settimana fa contro la Ternana. La sconfitta per 3-0 e il modo col quale il Picchio l’ha incassata ha generato inevitabilmente la delusione e la rabbia di tantissimi tifosi che speravano in una sorte migliore. Soprattutto dopo il precedente acuto esterno in casa del Pescara (1-2) che aveva in qualche modo ricaricato l’autostima dei bianconeri.