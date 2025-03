Ilpescara.it - Per il maltempo annullata la sfilata del Carnevale di Ndirucce a Città Sant'Angelo, confermata la festa nel pala Dean Martin a Montesilvano

Leggi su Ilpescara.it

Anche acome accaduto anche a Pescara e in molte altre località abruzzesi, è statalae ladiprevista per domenica 2 marzo a causa del. Come riferisce il sindaco Matteo Perazzetti, l'appuntamento domenicale con ildi