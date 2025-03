Ilfattoquotidiano.it - Per il Consiglio di Stato legittimo il divieto di fumo all’aperto. Bene, ma ora occupiamoci del resto

Il Comune di Milano sin dal 2021 ha imposto alcune limitazioni per aree pubbliche ed ora, dal 1 gennaio 2025, ha prescritto che “ildiè esteso a tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, ivi incluse le aree stradali, salvo in luoghi isolati dove sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone”, prevedendo, in caso di inosservanza, una sanzione pecuniaria da 40 a 240 euro. E prima il Tar Lombardia e adesso anche ildi(sez. 3, n. 1111/25) hanno dichiarato queste disposizioni del tutto legittime, respingendo i ricorsi presentati per il loro annullamento, incentrati soprattutto sulla incompetenza del Comune, dato che la tutela della salute spetta ae Regioni.In proposito, il CdS ha precisato che, in realtà, questi provvedimenti hanno un altro obiettivo primario, cioè quello di “rimuovere una situazione di degrado ambientale attraverso il contenimento delle immissioni inquinanti, tra cui il particolato atmosferico (PM10) derivante anche dal consumo di tabacco” in quanto a Milano l’inquinamento atmosferico di prossimità sta “assumendo una notevole rilevanza in termini di impatto locale” anche a causa deldi tabacco che, in Lombardia, è la quarta principale fonte emissiva di particolato atmosferico (7%), dopo il traffico stradale (45%), le pizzerie con forno a legna (19%) e i processi produttivi (8%), con la ovvia conseguenza della esposizione alpassivo specie per le persone vicine.