Pensavano fossi depressa invece avevo un tumore al cervello Avevo sintomi sottili ma la gente minimizzava | la confessione choc di Kate Walsh

“Ho dovuto insistere per fare una risonanza magnetica”. È un racconto che fa riflettere, quello di, l’attrice diventata celebre per il ruolo della dottoressa Addison Montgomery in “Grey’s Anatomy” e “Private Practice“, e oggi volto di “Emily in Paris”. Ospite del “The Kelly Clarkson Show“, la, 57 anni, ha ripercorso la sua battaglia contro unal, scoperto nel 2015 e rivelato al pubblico solo due anni dopo.Un, fortunatamente benigno, che si era manifestato con“molto”, inizialmente ignorati o sottovalutati da chi le stava intorno: “Mi sentivo spesso molto stanca“, ha raccontato l’attrice. “E poi era come se il mio lato destro si stesse abbassando”. Ma, di fronte alle sue preoccupazioni, la reazione delle persone era di minimizzare: “Mi dicevano: ‘Oh, sei giù’.