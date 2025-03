Liberoquotidiano.it - Pedro stende il Milan su rigore al 98': la Lazio si riprende il quarto posto

Lavola, sprofonda il. Lo scontro diretto di San Siro è una mazzata sulle ambizioni Champions dei rossoneri, al terzo ko di fila e ormai lontanissimi dal, superati in classifica anche dalla Roma e ora noni. I biancocelesti trionfano 2-1 grazie a untrasformato in pieno recupero dain una partita pazza, che i ragazzi di Baroni avrebbero potuto chiudere più volte, complice la superiorità numerica per l'espulsione di Pavlovic a metà ripresa, e che invece hanno dovuto vincere due volte dopo la zuccata di Chukwueze a cinque minuti dal 90' che aveva risal vantaggio di Zaccagni in un primo tempo a chiare tinte biancocelesti. Per laè un successo pesante, che vale momentaneamente il– aspettando la Juventus in campo nel monday night con il Verona – e che soprattutto spedisce a meno nove il Diavolo, ormai tagliato fuori da ogni discorso Champions dopo l'ennesima prestazione incolore.