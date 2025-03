Oasport.it - Pedro punisce il Milan allo scadere e fa volare la Lazio. Vincono in rimonta anche Bologna e Roma

Dopo un sabato incentrato principalmente sulla lotta Scudetto (con il pareggio casalingo dell’Atalanta contro il Venezia e l’1-1 nello scontro diretto Napoli-Inter), la domenica di campionato ha regalato dei risultati importanti in chiave salvezza e per la qualificazione alle coppe europee della prossima stagione. Quest’oggi si sono disputate cinque partite valevoli per la 27ma giornata della Serie A 2024-2025 di calcio maschile, in attesa del posticipo previsto nella serata di lunedì tra Juventus e Verona.Crisi sempre più profonda e retrocessione ormai ad un passo per il Monza, che perdein casa con il Torino per 2-0 (gol di Elmas e Casadei) restando a -9 dalla zona salvezza. Vittoria dal retrogusto europeo invece al Dall’Ara per ildi Vincenzo Italiano, che si impone insul Cagliari per 2-1 grazie alla doppietta nel secondo tempo di Orsolini.