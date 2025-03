Ilgiorno.it - Pedemontana pastori di alberi e cornamuse

Leggi su Ilgiorno.it

Crippa Hanno cominciato a tagliare. È iniziato quello che era risaputo dovesse accadere in ogni grande opera. La, la famigerata o agognata - dipende dai punti di vista - nuova autostrada che taglierà in due la Brianza si mangerà una ampia fetta di terra, boschi, sventrerà colline, abbatterà. È il progresso. Lo hanno deciso i politici scelti dagli elettori. È il succo della democrazia. Ma questa volta in molti si accorgeranno di quanto salato possa esserne a volte il prezzo. Ambientalisti, attivisti, comitati e parecchi sindaci, quelli che poi sono i più vicini a toccare con mano il peso di certe scelte per le comunità che a loro si affidano, si sono sgolati. Ma ormai è fatta, tempo per provare a impedire o modificare il peso di una scelta che cambierà un intero ecosistema non ce n’è più.