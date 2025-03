Lapresse.it - Pavia, cade ultraleggero a Sannazzaro de’ Burgondi: morto 67enne

Unè precipitato ade’, in provincia diil pilota, un uomo di 67 anni, trovato dai soccorritori giunti sul luogo dell’impatto all’interno dell’abitacolo privo di vita. L’è precipitato in una zona agricola, poco distante dal centro abitato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando di, i carabinieri di Voghera per le indagini del caso.