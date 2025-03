Inter-news.it - Paventi: «Inter, un elemento sta facendo la differenza! Va analizzato»

Andrea, èvenuto a Sky Sport 24, in diretta da Napoli. L’inviato al seguito dei nerazzurri, hail calendario dell’nelle prossime settimane. La squadra di Simone Inzaghi è attesa da un mese che sarà decisivo, in tutte le competizioni.L’VENTO – Andreahail momento che sta vivendo l’, tra il calendario serrato e i tanti infortuni, concentrati nel reparto degli esterni. La squadra di Inzaghi è attesa da sfide cruciali: «La partita di ieri contro il Napoli è stato l’ennesimo scontro diretto senza una vittoria per l’, sicuramente uno degli elementi che stalain questo campionato. Ma l’resta sempre al comando della classifica, nonostante un calendario impegnativo e tanti infortunati da recuperare. Marzo sarà cruciale, sia in Champions League, con il doppio confronto con il Feyenoord, sia in campionato.