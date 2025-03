Fanpage.it - Paura per Niang, dopo la sostituzione crolla in panchina per un malore: “Servono ulteriori esami”

Momenti di apprensione durante Royale Union SG-Dunder nel massimo campionato belga quando, subitola, Ousseynousi è sentito male nei pressi della. Il centrocampista senegalese è stato trasportato in barella e coperta termica in ambulanza e poi in ospedale: "Non ci ha rassicurato quello che abbiamo visto, ma ora sembra stia bene"