Paura negli studi Rai l’ospite si sente male all’improvviso | Ricoverata

News Tv. Nella scorsa puntata di "Storie Di Donne Al Bivio", la conduttrice Monica Setta, durante l'intervista ad Alda D'Eusanio, ha svelato che la settimana scorsa una loro amica in comune si è sentitadietro le quinte., mentre si stava facendo truccare, ha iniziato a vomitare ed è stata portata subito al Gemelli di Roma. (Continua.)Ospite siRAILa settimana scorsa, un'ospite di "Storie di donne al bivio", programma condotto da Monica Setta, ha avuto un malore dietro le quinte. Mentre si stava truccando, ha iniziato a vomitare ed è stata trasportata subito in ospedale. È stata proprio Monica Setta a raccontarlo durante la scorsa puntata di "Storie di donne al bivio": "Stava per entrare e a un certo punto mi hanno avvisata, mi hanno detto 'guarda, purtroppo la nostra amica si è sentita molto, era al trucco, ha avuto conati di vomito, è stata moltoe è dovuto andar via'.