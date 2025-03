Ilrestodelcarlino.it - Paura a ‘Casa Mesola’: operai intossicati nella coop ortofrutticola

Mesola, 2 marzo 2025 – Sarebbe stato causato da un erroremiscelazione del depuratore, il principio di intossicazione che, ieri mattina intorno alle 9,30, ha colpito diciassettedella storicaerativa Casa Mesola. Secondo una prima ricostruzione, un addettopulizia del depuratore avrebbe per sbaglio mescolato cloro con un’altra sostanza chimica, il policloruro di alluminio, provocando una reazione gassosa nel depuratore utilizzato per la pulizia dei radicchi. Da qui si sarebbe originato il principio di intossicazione per alcuni dipendenti. Sia chiaro: è soltanto un’ipotesi che dovrà essere necessariamente confermata dalle forze dell’ordine. Per quanto riguarda le 17 persone coinvolte, per nessuna è stato necessario il trasporto in ospedale. Sono stati tutti stabilizzati sul posto a causa dell’irritazione alle vie aeree superiori.