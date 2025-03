Lanazione.it - Pattinatori sconfitto. Rischio serio playout

HOCKEY Pessime notizie per il CircoloGrosseto: la squadra di Mariotti perde lo scontro salvezza a Sandrigo (3-2 il finale) e adesso rischia fortemente i. La gara si sblocca al 10’ grazie a un bel filtrante di Barragan per Cabiddu, il quale si accentra e supera Catatà con un tiro fortunoso. Al 18’ con una bella azione in velocità il vivace Cabiddu va a guadagnarsi un tiro di rigore. Il tentativo di Barragan finisce sui gambali del portiere spagnolo, ma il giocatore biancorosso riprende la pallina e la deposita in rete per il 2-0. A 5’ dalla fine Saavedra viene espulso e Brendolin trasforma la punizione con un alza e schiaccia. A 3’23 gli arbitri mostrano il blu anche a Cabiddu ma stavolta Fongaro ferma la conclusione di Brendolin. All’8 arriva un inaspettato pareggio di Moyano per il Sandrigo complice anche un erroraccio di Fongaro.