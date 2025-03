Oasport.it - Pattinaggio di figura: comincia ufficialmente l’avventura di Fournier Beaudry-Cizeron. Obiettivo Milano Cortina 2026

Leggi su Oasport.it

Adesso è ufficiale. Il danzatore Campione Olimpico didiGuillaumetorna all’attività agonistica. Al suo fianco non ci sarà Gabriella Papadakis, con cui ha conquistato l’oro a Pechino 2022 oltre che cinque titoli agli Europei ed altrettanti cinque ai Campionati Mondiali, bensì Laurence, nota per la sua partnership con Nikolaj Soerensen, con cui ha raggiunto la top 5 a livello iridato salvo poi essere costretta a concludere la collaborazione a causa della grave sentenza riguardante il cavaliere, condannato da Skate Canada per abusi sessuali. La notizia, anticipata dall’emittente Match TV nelle scorse ore, è stata annunciata dal nuovo binomio sui social con un post congiunto.“Quattordici anni fa – si legge – le nostre strade si sono incrociate, come due stelle destinate a brillare nello stesso cielo.