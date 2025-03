Gravidanzaonline.it - Paternità attiva: il ruolo del padre durante la gravidanza e dopo la nascita

Parlare die genitorialità non significa rivolgere l’attenzione solamente alla madre, ma anche al. Egli, infatti, non svolge una parte di mero spettatore o assistente (come una certa narrazione e cultura continua a far intendere), ma ha unsuo specifico anchele settimane della gestazione quando il suo contributo sembra essere inesistente.Gli uomini, segnala Save the Children, sono sempre più presenti nella vita dei loro figli, ma nonostante gli importanti progressi fatti nel corso del tempo, non siamo ancora di fronte a una reale parità di genere. Tanto che la transizione verso la genitorialità non è così semplice neanche per gli uomini.È importante, quindi, comprendere meglio cosa significhi oggi essere padri, come vivere la, anche nel contesto socioculturale in cui siamo immersi.