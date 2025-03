Lanazione.it - Parto ad alto rischio in casa, drammatico volo in ospedale. Salvati mamma e bambino

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 2 marzo 2025 – Due vite salvate, quella della futurae del bimbo che stava per nascere. A un anno dalla sua attivazione, il servizio regionale di elisoccorso ha dimostrato ancora una volta la sua efficacia e tempestività in situazioni di emergenza. Nella giornata ieri, un intervento straordinario ha visto il salvataggio di una madre, che stavarendo inin condizioni di emergenza. La donna, in travaglio da diverse ore, ha manifestato gravi complicazioni che hanno richiesto un intervento rapido per evitare rischi sia per la madre che per il. Gli operatori della Centrale regionale del 118 hanno ricevuto la chiamata di soccorso e si sono prontamente attivati inviando l’ambulanza sul posto e facendo decollare Nibbio. I sanitari dell’ambulanza hanno soccorso la madre che stavarendo e l’hanno trasportata fino al punto di raccordo con l’elisoccorso atterrato in un campo sportivo della zona.