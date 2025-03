Sport.quotidiano.net - Parigi-Roubaix 2025, Pogacar non scioglie il mistero: "Deciderò dopo la Milano-Sanremo"

Roma, 2 marzo- Se la querelle per il Giro d'Italiasi è chiusa nei giorni scorsi con una fumata nera, nel calendario di Tadejci sono ancora delle caselle circondate da un punto interrogativo, per un alone diche lo stesso diretto interessato contribuisce a creare: è il caso della sua partecipazione o meno alla. Le dichiarazioni diIntercettato dai microfoni di RMC Sport, lo sloveno ha glissato sulla sua iscrizione nella startlist di una delle Classiche Monumento che ancora mancano al suo palmares. "Ho fatto una ricognizione e devo dire che ha attirato la mia attenzione. Forse nel prossimo futuro la correrò: è una seria possibilità, ma non posso dire se ciò accadrà quest'anno o il prossimo. Lasciamo la porta aperta: sarà una sorpresa".