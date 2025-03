Calciomercato.it - Paratici e Tare avanzano: la scelta del nuovo ds, al Milan si cambia | CM.IT

Le ultime suldirettore sportivo: il Diavolo è pronto a scegliere la figura da integrare in dirigenza: ecco la: ladelds, alsiCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itNelle prossime ore in casaarriverà l’ufficialità della separazione con Pier Donato Vercellone. In via Aldo Rossi, dunque, accoglieranno presto unChief Communications Officer. Le attese dei tifosi, però, sono soprattutto legate al Direttore Sportivo. L’addio di Antonio D’Ottavio c’è stato a dicembre, ma ilnon ha ancora provveduto a sostituirlo.A gennaio così è stato Giorgio Furlani ad avere potere di firma. E’ evidente, però, che la stagione 2025/2026 verrà programmata con un vero ds a bordo. Ecco perché entro la primavera è attesa la fumata bianca, ma dalle parti di Casa, sono ore caldissime e c’è sempre più la sensazione che la prossima settimana possa essere importante.