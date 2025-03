Paradigm diagnosi delle malattie rare | la chiave è nel Dna spazzatura Federico II e Università Vanvitelli nel team

Leggi su Ildenaro.it

Concentrarsi su quello che, fino a poco tempo fa, veniva ritenuto inutile, da scartare. Potrebbe essere questa ladi volta per identificare l’esatta origine genetica di alcunedell’occhio e neuromuscolari, come la retinite pigmentosa. Sfruttando poi le conoscenze così acquisite per sviluppare approcci terapeutici di precisione, capaci di alleviare i sintomi più impattanti. È la filosofia di “”, studio scientifico multicentrico che coinvolge (oltre all’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola di Bologna, nel ruolo di centro coordinatore), l’degli Studi di NapoliII, l’AOU Luigidi Napoli e la Fondazione Mondino IRCCS di Pavia. Il progetto di ricerca, finanziato con un milione di euro grazie ai fondi PNRR, si propone infatti di supele indagini genetiche tradizionali, che si limitano prevalentemente all’analisi del DNA codificante (l’esoma, ossia quella parte del nostro DNA che è in grado di produrre una proteina, e che rappresenta soltanto il 2% del genoma umano), e di allargare lo sguardo al restante 98% del DNA.