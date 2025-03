Lapresse.it - Papa: prego per la pace, da ospedale guerra ancora più assurda

Milano, 2 mar. (LaPresse) – “Anch’ioper voi. Esoprattutto per la. Da qui laapparepiù. Preghiamo per la martoriata Ucraina, per Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sudan, Kivu”. CosìFrancesco nel testo scritto per l’Angelus di domenica 2 marzo e diffuso dalla sala stampa della Santa Sede.