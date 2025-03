Lapresse.it - Papa Francesco, terza domenica senza Angelus: le immagini da Piazza San Pietro

Per laconsecutiva,non ha tenuto l’inSan. Il pontefice è ricoverato dallo scorso 14 febbraio al Policlinico ‘Gemelli’ di Roma per una polmonite bilaterale.Il messaggio di“Vorrei ringraziarvi per le preghiere, che si elevano al Signore dal cuore di tanti fedeli da molte parti del mondo: sento tutto il vostro affetto e la vostra vicinanza e, in questo momento particolare, mi sento come ‘portato’ e sostenuto da tutto il Popolo di Dio. Grazie a tutti!” è il messaggio scritto dal Santo Padre e diffuso dalla sala stampa della Santa Sede.