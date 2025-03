Fanpage.it - Papa Francesco “stabile e continua a ricevere ossigeno, prognosi ancora riservata”: il bollettino del Vaticano

"stabili" le condizioni di, come si legge neldella Sala Stampa vaticana diffuso nella serata di oggi, domenica 2 marzo. Il Pontefice "non ha necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma solo diterapia ad alti flussi e non ha febbre". Laresta riservata.