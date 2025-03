Lapresse.it - Papa Francesco, secondo Angelus dal ‘Gemelli’: il raduno dei fedeli in preghiera

Leggi su Lapresse.it

Superate le due settimane di ricovero perda quando, il 14 febbraio scorso, è stato portato al Policlinico Gemelli per quella che si è rivelata una polmonite bilaterale. Nel cortile dell’ospedale romano sono un centinaio iche si sono radunati attorno alla statua dedicata a Giovanni Paolo II per portare fiori, candele, palloncini, disegni e per pregare.Fiori, disegni e palloncini perIl tutto alle 12 in punto, orario del tradizionaledomenicale che per la seconda volta il Santo Padre ha officiato dalla sua stanza d’ospedale inviando il testo ai. “Da qui la guerra è ancora più assurda” ha scritto il pontefice dopo aver ringraziato i medici e idel “popolo di Dio” per la vicinanza. A pregare sotto ai finestroni del decimo piano dove è ricoveratoci sono anche i ragazzi della comunità mariana “Casa di Maria” assieme al responsabile Don Giacomo Martinelli: “Ilsta lottando contro il male fisico ma anche spirituale.