Agi.it - Papa Francesco, "ringrazio per poter condividere la condizione di tanti malati"

Leggi su Agi.it

AGI - "La notte è stata tranquilla, ilriposa ancora". Lo rende noto la sala stampa vaticana. Anche oggi, come riferito ieri dalla Santa Sede, l'Angelus sarà diffuso solo come testo. E' la terza domenica di seguito che succede. Sarà il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere di Sua Santità, a presiedere questa sera il Rosario per la salute diin piazza San Pietro. "Vi mando questi pensieri ancora dall'ospedale, dove come sapete mi trovo da diversi giorni, accompagnato dai medici e dagli operatori sanitari, cheper l'attenzione con cui si prendono cura di me". Così il Pontefice nel testo dell'Angelus. "Avverto nel cuore la 'benedizione' che si nasconde dentro la fragilità, perché proprio in questi momenti impariamo ancora di più a confidare nel Signore; allo stesso tempo,Dio perché mi dà l'opportunità dinel corpo e nello spirito ladiame sofferenti", sottolinea il Pontefice che ringrazia "per le preghiere, che si elevano al Signore dal cuore difedeli da molte parti del mondo: sento tutto il vostro affetto e la vostra vicinanza e, in questo momento particolare, mi sento come 'portato' e sostenuto da tutto il Popolo di Dio.