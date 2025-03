Laprimapagina.it - Papa Francesco, notte serena ma resta la cautela

Il bollettino vaticano riferisce che laè trascorsa tranquillamente per, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale. Sebbene non si siano verificate nuove crisi respiratorie, permane la preoccupazione per il recente broncospasmo che ha colpito il Pontefice. Per la terza domenica consecutiva, Bergoglio non reciterà l’Angelus in piazza San Pietro, limitandosi a inviare un messaggio scritto.