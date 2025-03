Laprimapagina.it - Papa Francesco: mi sento come portato e sostenuto da tutto il Popolo di Dio

Leggi su Laprimapagina.it

Per la terza domenica consecutiva, Bergoglio non ha potuto tenere l’Angelus in piazza San Pietro, ma ha scelto di inviare un messaggio scritto ai fedeli, esprimendo la sua gratitudine per l’affetto ricevuto in questo periodo di difficoltà. Nel testo, ilha ringraziato i fedeli per le preghiere e per la vicinanza, sottolineandola fragilità possa essere una benedizione che ci avvicina a Dio.“Sorelle e fratelli, vi mando questi pensieri ancora dall’ospedale, dovesapete mi trovo da diversi giorni”, ha scritto Bergoglio. “Sono accompagnato dai medici e dagli operatori sanitari, che ringrazio per l’attenzione con cui si prendono cura di me. Avverto nel cuore la benedizione che si nasconde dentro la fragilità, perché proprio in questi momenti impariamo ancora di più a confidare nel Signore”.