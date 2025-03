Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco in condizioni “stabili”. La Santa Sede: “Per lui ossigenoterapia ad alti flussi ma non ventilazione meccanica”

Lecliniche delsi sono mantenuteanche domenica. Bergoglio, spiega il Bollettino della, non ha avuto bisogno dinon invasiva, ma solo diad(quella che viene garantita attraverso cannule nasali). Non ha febbre. La prognosi resta riservata “in considerazione della complessità del quadro clinico”, dopo la crisi di broncospasmo che aveva preoccupato nella serata di venerdì. Crisi che comunque “non ha lasciato conseguenze dirette, secondo fonti vaticane.Questa mattina ilha partecipato alla messa, insieme a quanti in questi giorni di degenza si prendono cura di lui, quindi “ha alternato il riposo alla preghiera“. Per la terza domenica consecutivanon ha partecipato all’Angelus ma ha inviato un testo scritto in cui racconta che in questi giorni sta pregando “soprattutto per la pace” e sottolinea: “Da qui la guerra appare ancora più assurda“.