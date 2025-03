Papa Francesco il messaggio dal Policlinico Gemelli ai fedeli

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dal letto d’ospedale del, nel suo diciassettesimo giorno di ricovero,affida aiunintriso di emozione, consapevolezza e speranza. In una domenica in cui tradizionalmente si recita l’Angelus, il Pontefice non può affacciarsi alla finestra per rivolgersi direttamente alla folla. Era una possibilità che si era ventilata fino a venerdì, ma la nuova crisi respiratoria che lo ha colpito ha spento ogni speranza. Tuttavia, i medici confermano che sta reagendo bene, alternando l’uso della nuova maschera a ossigeno con la meno invasiva ventimask, e recuperando progressivamente i livelli di ossigenazione.>> “Mi ha chiamato, sono commosso”. La telefonata dal, chi l’ha ricevutaNon potendo parlare,affida i suoi pensieri a unscritto, con parole che riflettono la sua intimità spirituale e la sua fragilità fisica: “Vi mando questi pensieri ancora dall’ospedale, dove come sapete mi trovo da diversi giorni”.