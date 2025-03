Lettera43.it - Papa Francesco, il bollettino dal Gemelli: come sta Bergoglio

ha trascorso una «notte tranquilla». L’ha reso noto il consuetovaticano sulle condizioni di salute del pontefice, ricoverato al Policlinicodi Roma dal 14 febbraio. Per la terza domenica,non terrà l’Angelus in piazza San Pietro ma invierà un testo scritto. Dopo il broncospasmo dei giorni scorsi, non si sono verificate ulteriori crisi respiratorie e il quadro clinico resta critico ma stabile. Nella giornata di sabato 1 marzo ha alternato la ventilazione meccanica non invasiva a lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, mantenendo sempre una buona risposta agli scambi gassosi. Il, inoltre, «è sempre vigile e orientato».Articolo completo:, ildalstadal blog Lettera43