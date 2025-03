Papa Francesco i danni del broncospasmo e la paura di una nuova crisi | il rischio di vivere a Santa Marta da ricoverato

Leggi su Open.online

ha passato «una notte tranquilla», non del tutto scontata alla luce della fragilità delle sue condizioni cliniche. La sala stampa vaticana ha informato che alle 8.20 di domenica mattina, il pontefice stava ancora riposando. L’ultimo bollettino medico del Policlinico Gemelli ha definito «stabili» le condizioni cliniche di Bergoglio, che «non ha presentato episodi di», dopo ladello scorso venerdì. Dopo quell’episodio, i medici si erano riservati di valutarne l’impatto sui polmoni delnelle successive 48 ore, fermo restando che non ci sarebbero statiad altri organi. Valutazioni che potrebbero arrivare in giornata, mentre la prognosi resta riservata.Bergoglio, 88 anni, sarebbe in grado di camminare e muoversi, naturalmente con l’aiuto del bastone.