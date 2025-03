Thesocialpost.it - Papa Francesco continua il ricovero al Gemelli, il bollettino ufficiale

, condizioni in miglioramento al: ilseralela convalescenza presso il Policlinico, mostrando segni di progressivo miglioramento. Secondo l’ultimomedico diffuso dal Vaticano, il Pontefice non necessita più di ventilazione meccanica non invasiva, utilizzando esclusivamente ossigenoterapia ad alti flussi. La febbre è assente, e i parametri emodinamici rimangono stabili. Tuttavia, la prognosi resta riservata a causa della complessità del quadro clinico.serale: “No ventilazione meccanica, solo ossigenoterapia”Nel comunicato rilasciato alle 18:33, si legge che il Santo Padre ha partecipato alla Santa Messa nella mattinata insieme al personale sanitario che lo assiste, alternando poi momenti di riposo alla preghiera.