Papa Francesco condizioni stabili | notte tranquilla

CITTA’ DEL VATICANO – Un’altraper, che continua il suo ricovero presso il Policlinico Gemelli a causa di una polmonite bilaterale. Secondo gli aggiornamenti forniti dal Vaticano, il Pontefice “riposa” e il quadro clinico resta stabile, pur con la prognosi ancora riservata.Ieri il bollettino medico aveva evidenziato chealterna la ventilazione meccanica non invasiva a lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, con una buona risposta agli scambi gassosi. Il Santo Padre non ha febbre e non presenta leucocitosi, segnale positivo nel monitoraggio dell’infezione. I parametri emodinamici sono rimasti costanti, mentre il Pontefice ha continuato ad alimentarsi e a seguire la fisioterapia respiratoria, collaborando attivamente con i medici. Non sono stati registrati episodi di broncospasmo.