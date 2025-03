Noinotizie.it - Papa Francesco: condizioni stabili Bollettino medico. La preghiera dell'imam per il pontefice in apertura del Ramadan

per ildopo la crisi respiratoria di venerdì. È quanto riportato nelemesso in serata. Per valutare le conseguenze di quella crisi occorrerà del tempo.è ricoverato nel policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio. Oggi, per la terza domenica consecutiva, l’Angelus è in forma scritta.—–Di Biagio Maimone, corredato da foto di home page:“La figura diè una figura trasversale: è ildi ‘Fratelli Tutti’, non soltanto dei Fratelli Cristiani Cattolici, è ilche ha dato voce all’intera umanità” ha dichiarato, in occasione del primo giorno del mese benedetto del, l’Nader Akkada Grande Moschea di Roma, Presidente del Consiglio EuroMediterraneo per il Dialogo, Copresidentea Commissione internazionale Mariana Musulmano Cristianaa Pontificia Accademia Mariana Internazionalis.