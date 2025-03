Lapresse.it - Papa: fonti vaticane, nessuna conseguenza diretta da crisi di venerdì scorso

Roma, 2 mar. (LaPresse) – “dalladi broncospasmo di” perFrancesco. Lo si apprende da. Lesottolineano che questo si evince dall’aggiornamento diffuso questa sera. La, quindi, potrebbe considerarsi chiusa, anche se i medici continuano a parlare di quadro complesso. Nell’aggiornamento medico, inoltre, non si menziona la leucocitosi segno che questa non è in corso.