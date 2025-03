Papa è stabile | senza febbre e maschera

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.56 "Le condizioni cliniche del Santo Padre si sono mantenute stabili anche oggi, non ha necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma unicamente di ossigenoterapia ad alti flussi. Non ha". "In considerazione della complessità del quadro clinico, la prognosi rimane riservata", si legge nel bollettino, da cui risulta anche che "questa mattina il Santo Padre ha partecipato alla Santa Messa, quindi ha alternato il riposo alla preghiera".