Sport.quotidiano.net - Pallavolo Casciavola, la Verodol cede in casa all'Oasi Viareggio

Leggi su Sport.quotidiano.net

(Pisa), 2 marzo 2025 - Ripresa di campionato amara per laCBD che paga un avvio di gara da dimenticare e lascia sul campo l’intera posta in palio. Lamanda in campo Lilli in palleggio, Ciampalini opposto, Bolognini e Bacherini al centro, Messina e Corsini laterali. L’inizio è tutto di marca ospite, difesa intensa e attacchi precisi e così le versiliesi ottengono il primo minibreak sul 7/5, per vedere il primo vantaggio rossoblù bisogna attendere il 13/11, ma l’con un parziale di 5/0 torna subito avanti senza più mollare la presa. L’ingresso di Melani erosa non cambia il corso della storia del parziale che va con merito all’. Il secondo set inizia sull’inerzia del primo. Le ospiti scappano subito, laprova a restare aggrappata alla partita, ma a metà set il tabellone recita 12/16con le ospiti che approfittando di ricezioni imprecise o sbagliate allungano ancora verso il 2-0.