Pallanuoto / Vince la Jesina (17-10) col Tolentino ed è sola al comando

Con due lunghezze di vantaggio sul Certaldo che deve recuperare una partita al Palablù di Moie. Il Team Marche perde a Perugia (13-11). Il parere tecnico sul campionato di Roberto VastolaVALLESINA, 2 marzo 2025 – Sabato di derby per lache si impone al ‘palagranata’ di Moie contro il.Allo stesso tempo il Team Marche perde di misura a Perugia ma dimostra ancora una volta di poter competere con tutti.Per Jesi è la sesta vittoria consecutiva. Nella sfida contro il, capitan Paolucci e compagni, hanno impiegato due tempi per piegare la resistenza degli ospiti, arrivati a Moie per far bottino pieno, dopo l’inaspettata sconfitta interna contro il Colle Val D’Elsa. Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio, i granata hanno preso le misure e nel finale del secondo quarto, piazzano un break di 3-0 che risulterà decisivo.